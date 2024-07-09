Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

9 липня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Гирича Сергія Васильовича – з посади судді Личаківського районного суду міста Львова;

Борсука Петра Павловича – з посади судді Апеляційного суду Волинської області.

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