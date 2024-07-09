У Празі посольство росії облили червоною рідиною: відео

Після масованої ракетної атаки на Україну посольство рф у Празі облили «кровавою» рідиною.

Посольство росії у Празі облили червоною рідиною, що імітує кров після масованої ракетної атаки на Україну. Відео та фото акції оприлюднили у соцмережі Х.

На відео видно, як двоє людей – чоловік та жінка – виливають два відра з червоною рідиною на стенд та таблицю біля входу до російського посольства. Згідно з описом у соцмережах, у відрах був кетчуп.

Після цього до них підійшли правоохоронці.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит». За даними МВС, внаслідок російської ракетної атаки в Україні сьогодні є загинулі та багато поранених.

Посли відреагували на удар по «Охматдиту» – «Це чистий терор».

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