В Праге посольство россии облили красной жидкостью: видео

После массированной ракетной атаки на Украину посольство рф в Праге облили «кровавой» жидкостью.

Посольство россии в Праге облили красной жидкостью, имитирующей кровь после массированной ракетной атаки на Украину. Видео и фото акции обнародовали в соцсети Х.

На видео видно, как два человека - мужчина и женщина - выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство. Согласно описанию в соцсетях, в ведрах был кетчуп.

После этого к ним подошли правоохранители.

Напомним, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет». По данным МВД, в результате российской ракетной атаки в Украине сегодня есть погибшие и много раненых.

Послы отреагировали на удар по «Охматдету» - «Это чистый террор».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.