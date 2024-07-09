Судьи Киевского апелляционного суда приобщаются к сбору средств на восстановление «Охматдета»

Коллектив судей Киевского апелляционного суда решил присоединиться к этой благородной инициативе и перечислить 1 000 000 гривен в поддержку «Охматдета».

«Охматдет» это многопрофильное диагностически лечебное учреждение, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению, это самая большая детская больница в Украине.

Вчера, 8 июля, циничной ракетной атакой россии на столицу были разрушены и повреждены лечебные корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Минздрава Украины. В результате ракетных ударов есть жертвы – взрослые и дети.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 и monobank запустили сбор в поддержку больницы и ее восстановление. Только за вчерашний день было собрано более 100 миллионов гривен. Сбор средств продолжается.

Коллектив судей Киевского апелляционного суда решил присоединиться к этой благородной инициативе и перечислить 1 000 000 гривен в поддержку «Охматдета». Средства будут перечислены из судейского вознаграждения судей, о чем суд отчитается дополнительно.

КАС призвал коллег-судей других судов присоединиться к собранию, призванному помочь «Охматдету» восстановиться, чтобы снова спасать детей, давать надежду и возвращать к жизни.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений, а Украина инициировала созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Добавим, что Германия примет на лечение у себя украинских детей, нуждающихся в помощи.

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