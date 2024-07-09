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Судді Київського апеляційного суду долучаються до збору коштів на відновлення «Охматдиту»

10:31, 9 липня 2024
Колектив суддів Київського апеляційного суду вирішив долучитися до цієї благородної ініціативи та перерахувати 1 000 000 гривень на підтримку «Охматдиту».
Судді Київського апеляційного суду долучаються до збору коштів на відновлення «Охматдиту»
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«Охматдит» це багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню, це найбільша дитяча лікарня в Україні.

Вчора, 8 липня, цинічною ракетною атакою росії на столицю було зруйновано та суттєво пошкоджено лікувальні корпуси Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. Внаслідок ракетних ударів є жертви – дорослі і діти.

Фандрейзингова платформа UNITED24 та monobank запустили збір на підтримку лікарні та її відновлення. Лише за вчорашній день було зібрано понад 100 мільйонів гривень. Збір коштів продовжується.

Колектив суддів Київського апеляційного суду вирішив долучитися до цієї благородної ініціативи та перерахувати 1 000 000 гривень на підтримку «Охматдиту». Кошти будуть перераховані із суддівської винагороди суддів, про що суд прозвітує додатково.

КАС закликав колег-суддів інших судів приєднатися до збору, покликаного допомогти «Охматдиту» відновитися, щоб знову рятувати дітей, давати надію і повертати до життя.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит»

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів, а Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі.

Додамо, що Німеччина прийме на лікування у себе українських дітей, які потребують допомоги.

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