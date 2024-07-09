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Невідомі залишили отруєну воду на території «Охматдиту»: поліція проводить перевірку

10:49, 9 липня 2024
Поліція перевіряє інформацію про можливе отруєння води, яку виявили на території лікарні «Охматдит».
Невідомі залишили отруєну воду на території «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
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Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків обстрілу, повідомили у поліції Києва.

Наразі до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.

«Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка», – йдеться у повідомленні поліції.

Про небезпечну знахідку розповіла волонтерка Катерина Терехова в соцмережах. За її словами, невідомі залишили на території лікарні «Охматдит», яка постраждала від російської атаки, пляшки з отруєною водою. Люди, які контактували з цією водою, отримали хімічні опіки.

«Вже наприкінці сьогоднішнього дня, як ви усі бачили, ми провели цілий день в «Охмадтиті». Коли нас попросили залишити територію, ми вже сідали у машини, підійшли поліціянти та попросили прискорюватися. Ми все зібрали і залишили наший столик, на якій стояла вода, бо сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в «Охматдит»… Підійшли поліціянти. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода?» Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння», - розповіла Терехова.

За її словами, пляшка з отруєною водою мала непошкоджений вигляд, але етикетка відрізнялася від інших. Усім постраждалим одразу надали необхідну медичну допомогу, включно з Тереховою. Вранці вона планує здати аналізи для виявлення токсину. Один поліцейський вмився цією водою, ще один - випив.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».  Під час розборів завалів у Києві знайдено тіло хлопчика. Загалом загинуло 27 осіб, серед яких чотири дитини. Ще 117 людей постраждали та 7 - було врятовано.

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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