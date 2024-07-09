У Німеччині пропонують знизити податки для іноземців: що відомо

Міністр економіки ФРН зазначив, що це має залучити до країни більше кваліфікованих працівників з-за кордону.

У Німеччині пропонують знизити податки для іноземців. Із відповідною ініціативою виступив міністр економіки Роберт Габек. Про це повідомляє BILD.

За його словами, це має залучити до країни більше кваліфікованих працівників з-за кордону.

Пропонується, що в перший рік перебування в Німеччині іноземцям не потрібно буде сплачувати жодних податків із 30% зарплати, на другий рік – з 20%, на третій рік – з 10%.

«Високий тягар податків та внесків утримує людей від переїзду до Німеччини. Інші імміграційні країни пропонують явні переваги, і податкові знижки є чимось новим. Ми не можемо дозволити собі ще більше відстати у міжнародній конкуренції за кваліфікованих працівників», – заявив депутат Бундестагу Паскаль Кобер від партії Вільної демократичної партії Німеччини, яка входить до правлячої коаліції.

Опозиція розкритикувала відповідну ініціативу, оскільки в результаті громадяни Німеччини платитимуть більше, ніж іноземці. Депутатка Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Юлія Клекнер звинуватила владу у «дискримінації мешканців країни».

Як відомо, у Німеччині податок із зарплати становить 0%, якщо дохід до 9744 євро; 14% – у разі, якщо сума заробітної плати від 9744 до 57 918 євро; 42% – коли доходи особи в межах від 57 918 до 274 612 євро на рік; 45% – у зарі, коли сума загального доходу перевищує 274 612 євро.

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