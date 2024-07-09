В Германии предлагают снизить налоги для иностранцев: что известно

Министр экономики ФРГ отметил, что это должно привлечь в страну больше квалифицированных работников из-за границы.

В Германии предлагается снизить налоги для иностранцев. С соответствующей инициативой выступил министр экономики Роберт Габек. Об этом сообщает BILD.

По его словам, это должно привлечь в страну больше квалифицированных работников из-за границы.

Предлагается, что в первый год пребывания в Германии иностранцам не нужно будет платить никакие налоги с 30% зарплаты, на второй год – с 20%, на третий год – с 10%.

«Высокое бремя налогов и взносов удерживает людей от переезда в Германию. Другие иммиграционные страны предлагают явные преимущества, и налоговые скидки являются чем-то новым. Мы не можем позволить себе еще больше отстать в международной конкуренции за квалифицированных работников», – заявил депутат Бундестага Паскаль Кобер от входящей в правящую коалицию партии Свободной демократической партии Германии.

Оппозиция подвергла критике соответствующую инициативу, поскольку в результате граждане Германии будут платить больше, чем иностранцы. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Юлия Клекнер обвинила власть в «дискриминации жителей страны».

Как известно, в Германии налог с зарплаты составляет 0%, если доход до 9744 евро; 14% – в случае, если сумма заработной платы от 9744 до 57 918 евро; 42% - когда доходы лица в пределах от 57 918 до 274 612 евро в год; 45% – в заре, когда сумма общего дохода превышает 274 612 евро.

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