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Неизвестные оставили отравленную воду на территории «Охматдета»: полиция проводит проверку

10:49, 9 июля 2024
Полиция проверяет информацию о возможном отравлении воды, которую обнаружили на территории больницы «Охматдет».
Неизвестные оставили отравленную воду на территории «Охматдета»: полиция проводит проверку
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Правоохранители проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий обстрела, сообщили в полиции Киева.

Сейчас к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало.

«Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении полиции.

Об опасной находке рассказала волонтер Екатерина Терехова в соцсетях. По ее словам, неизвестные оставили на территории больницы «Охматдет», которая пострадала от российской атаки, бутылки с отравленной водой. Люди, которые контактировали с этой водой, получили химические ожоги.

«Уже в конце сегодняшнего дня, как вы все видели, мы провели целый день в «Охмадтите». Когда нас попросили покинуть территорию, мы уже садились в машины, подошли полицейские и попросили ускоряться. Мы все собрали и оставили наш столик, на котором стояла вода, потому что сегодня очень много людей из Киева привезли очень много воды в «Охматдет»... Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: «А что это у вас за вода?» Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление», - рассказала Терехова.

По ее словам, бутылка с отравленной водой имела неповрежденный вид, но этикетка отличалась от других. Всем пострадавшим сразу оказали необходимую медицинскую помощь, включая Терехову. Утром она планирует сдать анализы для выявления токсина. Один полицейский умылся этой водой, еще один - выпил.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».  Во время разборов завалов в Киеве найдено тело мальчика. Всего погибло 27 человек, среди которых четыре ребенка. Еще 117 человек пострадали и 7 - были спасены.

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем траура.

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