Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

9 июля на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Гирича Сергея Васильевича – с должности судьи Лычаковского районного суда Львова;

Борсука Петра Павловича – с должности судьи Апелляционного суда Волынской области.

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