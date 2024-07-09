На границе с Молдовой задержали 17 нелегальных «туристов»

17 нарушителей ехали в трех автомобилях к границе.

Источник фото: ГПСУ

Пограничники Украины перехватили 17 нарушителей, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Нелегальные мигранты двигались тремя автомобилями по двум разным автодорогам в направлении границы с Приднестровским регионом в Винницкой области. В одном случае в двух легковушках, кроме водителей, ехало 10 мужчин, в другом - водитель и 4 пассажира.

Нарушители получали указания относительно маршрута, времени и места сбора от модератора анонимного телеграмм-канала.

На всех нарушителей составлены административные протоколы, сейчас продолжаются следственные действия.

Суд избрал меру пресечения для организаторов попытки незаконной переправки через границу 17 нарушителей. Им назначено 60 суток содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 9 и 7,5 миллиона гривен соответственно. В случае признания вины судом, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Также суд взял под стражу подельника задержанных, назначив ему аналогичную меру пресечения на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 900 тысяч гривен.

Источник фото: ГПСУ

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