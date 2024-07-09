Пограничники смогут инициировать повторный осмотр лиц, багажа и авто, а выходить из авто возле границы без разрешения запретят

Также лицам, пересекающим границу, запретят выходить из транспортных средств без разрешения уполномоченного должностного лица Государственной пограничной службы и снимать фото и видео на границе.

Государственной пограничной службе предлагается предоставить право инициировать досмотр и пересмотр совместно с представителями таможенного органа лиц, пересекающих государственную границу Украины, их багажа и транспортных средств. Соответствующие нормы содержит законопроект 10128, который Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал к принятию в первом чтении.

Также законопроект предусматривает, что при осуществлении пограничного контроля лицам запрещается:

осуществлять без разрешения начальника органа охраны государственной границы фото-, кино-, теле- или видеосъемку, использовать приборы видеонаблюдения (фиксации), установленные в/на транспортных средствах;

выходить из транспортных средств без разрешения уполномоченного должностного лица Государственной пограничной службы;

изменять направление движения или перемещаться между полосами движения без разрешения уполномоченного должностного лица Государственной пограничной службы

При этом предлагается расширить понятие зоны пограничного контроля. Этой зоной будет считаться территория в пункте пропуска через государственную границу или вне его, на борту судна и в других местах, определенных начальником органа охраны государственной границы, для осуществления пограничного контроля.

Как отмечает Комитет, предлагается предоставить Государственной пограничной службе дополнительно права:

временно ограничивать перемещение лиц, транспортных средств, грузов, багажа в пунктах пропуска (пунктах контроля) при обнаружении превышения допустимых уровней ионизирующего излучения;

инициировать осмотр и переосмотр совместно с представителями таможенного органа лиц, пересекающих государственную границу Украины, их багажа и транспортных средств;

получать доступ к информационным, поисковым, информационно-коммуникационным системам учреждений (ресурсов) всех форм собственности

на безвозмездной основе получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Госпогранслужбу задач;

установить критерии для иностранцев и лиц без гражданства относительно сроков действия паспортного документа (выданного на срок действия не более 10 лет и срок действия которого на момент въезда в Украину составляет не менее трех месяцев);

ввести пограничный контроль транспортных средств и грузов по процедурам контроля первой и второй линии и т.п.

По мнению ГНЕУ ВР, «несколько сомнительны положения абз. 2 ч. 8 ст. 6 Закона (в редакции проекта), которыми устанавливается запрет на осуществление фото-, кино-, теле- или видеосъемки, использование приборов видеонаблюдения (фиксации), установленных в/на транспортных средствах при осуществлении пограничного контроля без разрешения начальника органа охраны государственной границы . Поскольку ни проект, ни действующий Закон не содержат сведений о том, в какой форме должно быть предоставлено такое «разрешение» – устно или письменно; должен ли подаваться соответствующий запрос заблаговременно или непосредственно во время осуществления контроля и как это возможно сделать при условии, что во время осуществления пограничного контроля лицам запрещается «выходить из транспортных средств без разрешения уполномоченного должностного лица Государственной пограничной службы Украины».

Также в ГНЕУ ВР указали на несогласованность между собой абзацев 1 и 2 ч. 4 ст. 6 закона в редакции проекта. «Их принятие в предлагаемом виде может привести к произволу в пунктах пропуска через государственную границу Украины. В частности, в абз. 1 ч. 4 ст. 6 Закона (в редакции проекта) отмечается, что «пограничный контроль считается законченным после предоставления уполномоченным должностным лицом Государственной пограничной службы Украины разрешения на пересечение государственной границы и выбытия из пункта пропуска (пункта контроля) через государственную границу (зоны пограничного контроля) лицом, транспортным средством , грузом…». В то же время, в абз. 2 указанной нормы урегулировано, что "выбытие лица, транспортного средства или груза из пункта пропуска (пункта контроля) через государственную границу (зоны пограничного контроля) до завершения пограничного контроля не разрешается". Таким образом, получается, что пограничный контроль окончен после предоставления разрешения на пересечение границы и выбытия, но выбытие до завершения пограничного контроля не разрешается», - отмечает ГНЭУ ВР.

Кроме того, законопроект предлагает обязать государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица государственной формы собственности предоставлять в установленном законом порядке безвозмездно информацию, необходимую для осуществления органами охраны государственной границы пограничного контроля. Субъекты, которым адресован соответствующий запрос, обязаны в течение суток, а в случае невозможности – не позднее трех суток со дня получения запроса, предоставить соответствующую информацию или сообщить о причинах, препятствующих ее предоставлению.

Автор: Наталья Мамченко

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