На Черниговщине обнаружили «ферму» элитной конопли: изъято 400 растений конопли и 10 кг наркотиков

В пограничье Черниговщины ликвидирована нарколаборатория «элитной конопли», изъяты наркотики, оружие и деньги.

Источник фото: ГПСУ

На Черниговщине пограничники совместно с Национальной полицией ликвидировали нарколабораторию, где выращивали «элитную коноплю». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В одном из частных домохозяйств была обустроена «ферма» для выращивания запрещенных веществ, откуда наркотики переправлялись на сбыт в столицу. По результатам обысков на месте производства и по месту жительства дилера в Киеве изъято около 10 кг сухого наркотического вещества, 400 растений конопли, травматическое оружие, деньги и другие доказательства противоправной деятельности.

Наркодельцы задержаны, им сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.