Гендиректора підприємства судитимуть за заволодіння бюджетними 650 000 гривень на ремонті школи

Підрядника судитимуть за заволодінні понад 650 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту та термомодернізації школи.

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора приватного підприємства за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами. За інформацією прокуратури, обвинувачений вчинив серію злочинів, включаючи заволодіння коштами місцевого бюджету, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного незаконним шляхом.

За даними розслідування, гендиректор уклав підрядні угоди на капітальний ремонт і термомодернізацію школи в Немішаєвому, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі і не відповідають проєктно-кошторисній документації. Після цього він склав і подав замовнику підроблені звітні документи, що дозволили підприємству неправомірно отримати понад 650 тисяч гривень.

За клопотанням прокуратури на майно обвинуваченого та на рахунок підприємства були накладені арешти. Відповідно до Конституції України, обвинувачений вважається невинуватою, поки його вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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