Розробляється механізм збиття Польщею російських ракет і БпЛА у повітряному просторі України – Зеленський

Ракети у повітряному просторі України, які випущені рф в напрямку Польщі, зможе збивати польська сторона.

Джерело фото: Reuters / Kuba Stezycki

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня безпекову угоду.

Це 21-ша безпекова угода, яку Україна заключає з партнерами.

Як повідомив Президент під час пресконференції 8 липня, у безпековій угоді між Україною та Польщею передбачено положення про розробку механізму щодо збиття польською стороною у повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Зазначимо, що Зеленський перебуває з візитом у Варшаві, де, зокрема, зустрічається з президентом і прем’єр-міністром Польщі Анджеєм Дудою і Дональдом Туском.

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