Разрабатывается механизм сбивания Польшей российских ракет и БпЛА в воздушном пространстве Украины – Зеленский

Ракеты в воздушном пространстве Украины, которые выпущены в направлении Польши, сможет сбивать польская сторона.

Источник фото: Reuters / Kuba Stezycki

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета министров Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о безопасности.

Это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина заключает с партнерами.

Как сообщил Президент во время пресс-конференции 8 июля, в соглашении безопасности между Украиной и Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбитию польской стороной в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.

Отметим, что Зеленский находится с визитом в Варшаве, где, в частности, встречается с президентом и премьер-министром Польши Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

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