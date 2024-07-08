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За 3000 долларов обещал помочь в пересечении границы: в Черкасской области будут судить директора одного из благотворительных фондов

22:00, 8 июля 2024
Мужчина заверил военнообязанного, что сможет помочь в пересечении государственной границы путем включения в руководящий состав своего фонда.
За 3000 долларов обещал помочь в пересечении границы: в Черкасской области будут судить директора одного из благотворительных фондов
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Будут судить директора одного из благотворительных фондов, который за 3000 долларов обещал помочь в пересечении государственной границы. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из благотворительных фондов Черкасской области при содействии в пересечении государственной границы и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 332 и ч. 3 ст. 368-3 УК Украины).

По версии следствия, директор благотворительного фонда заверил жителя г. Черкассы, что используя предоставленные ему полномочия, сможет помочь последнему в пересечении государственной границы путем включения в руководящий состав своего фонда. За указанную услугу мужчина хотел получить 3000 долларов.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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