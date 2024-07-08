Судью Елену Здоровицу из Добропольского горрайонного суда отстранили от правосудия

Судью временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области Здоровица Елена Владимировна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщили в ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 8 июля.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 8 июля, судью отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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