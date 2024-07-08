За 3000 доларів обіцяв посприяти у перетині кордону: на Черкащині судитимуть директора одного з благодійних фондів

Чоловік запевнив військовозобов’язаного, що зможе посприяти в перетині державного кордону, шляхом включення в керівний склад свого фонду.

Судитимуть директора одного з благодійних фондів, який за 3000 доларів обіцяв посприяти у перетині державного кордону. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора одного з благодійних фондів Черкащини за сприяння у перетині державного кордону та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368-3 КК України).

За версію слідства, директор благодійного фонду запевнив жителя м. Черкаси, що використовуючи надані йому повноваження, зможе посприяти останньому в перетині державного кордону, шляхом включення в керівний склад свого фонду. За вказану послугу чоловік хотів отримати 3000 доларів.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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