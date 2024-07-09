На саміті НАТО планують обговорити ідею збиття Польщею російських ракет над Україною

Союзники можуть обговорити на саміті НАТО потенційне збиття Польщею російських ракет під час атак на Україну. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу.
Як відомо, 8 липня Президент Володимир Зеленський та польський прем'єр Дональд Туск підписали безпекову угоду, в якій, зокрема, передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів.
Зокрема, Туск заявив, що краще не чекати, поки повітряні цілі влетять на територію НАТО, а намагатись збити їх, поки вони є ще над Україною.
«Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО. Бо цього роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності», - сказав він.
Міллер наголосив, що на саміті НАТО дійсно можуть порушити це питання, «якщо він [Туск] захоче».
«У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав», - заявив речник.
Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня безпекову угоду.
За словами Президента, наразі розробляється механізм збиття Польщею російських ракет і БпЛА у повітряному просторі України.
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