Как работодателю подать трудовую книжку на оцифровку: алгоритм действий

Специалисты привели алгоритм представления работодателями трудовой книги на оцифровку через вебпортал ПФУ.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило алгоритм представления работодателями трудовой книги на оцифровку.

Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 01.06.2022 № 8-3 "О порядке и очередности представления сведений для создания электронных трудовых книжек", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 июня 2022 г. за № 658/37994 внесены изменения в постановление Пенсионного фонда 12.03.2021 под № 11-1 “Об утверждении Порядка представления сведений о трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме”.

Урегулированы вопросы первоочередности представления сведений лиц, которые в ближайшее время приобретают право на назначение пенсионных выплат и корректировку (внесение изменений) в ранее оцифрованные данные о трудовой деятельности.

Установлено, что сведения о трудовой деятельности работника, физического лица-предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме представляются в любой период в течение пяти лет со дня вступления в силу Закона Украины от 05 февраля 2021 г. № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме" с учетом первоочередного представления и обработки сведений о трудовой деятельности лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой статьи 26 Закона Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании осталось 2 и менее лет, и о трудовой деятельности лиц за период до 01 июля 2000 года.

Также сейчас не нужно в случае изменений в трудовой книжке или исправления неправильной или неточной записи предоставлять сканированную книгу полностью. При повторном представлении сведений о трудовой деятельности представлены только титульная страница и страницы с изменениями.

Чтобы подать работодателям трудовую книжку на оцифровку необходимо:

войти в кабинет страхователя с КЭП на вебпортале электронных услуг ПФУ;

выбрать в разделе «Коммуникации по ПФУ» подраздел «Сведения о трудовых отношениях работника»;

заполнить данные о работнике, прикрепить цветную скан-копию трудовой книжки, подписать;

нажать «Отправить в ПФУ».

Раньше мы писали, как осуществляется аудит электронной трудовой книжки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.