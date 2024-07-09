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Как работодателю подать трудовую книжку на оцифровку: алгоритм действий

23:49, 9 июля 2024
Специалисты привели алгоритм представления работодателями трудовой книги на оцифровку через вебпортал ПФУ.
Как работодателю подать трудовую книжку на оцифровку: алгоритм действий
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило алгоритм представления работодателями трудовой книги на оцифровку.

Постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 01.06.2022 № 8-3 "О порядке и очередности представления сведений для создания электронных трудовых книжек", зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 июня 2022 г. за № 658/37994 внесены изменения в постановление Пенсионного фонда 12.03.2021 под № 11-1 “Об утверждении Порядка представления сведений о трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме”.

Урегулированы вопросы первоочередности представления сведений лиц, которые в ближайшее время приобретают право на назначение пенсионных выплат и корректировку (внесение изменений) в ранее оцифрованные данные о трудовой деятельности.

Установлено, что сведения о трудовой деятельности работника, физического лица-предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме представляются в любой период в течение пяти лет со дня вступления в силу Закона Украины от 05 февраля 2021 г. № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме" с учетом первоочередного представления и обработки сведений о трудовой деятельности лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту в соответствии с частью первой статьи 26 Закона Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании осталось 2 и менее лет, и о трудовой деятельности лиц за период до 01 июля 2000 года.

Также сейчас не нужно в случае изменений в трудовой книжке или исправления неправильной или неточной записи предоставлять сканированную книгу полностью. При повторном представлении сведений о трудовой деятельности представлены только титульная страница и страницы с изменениями.

Чтобы подать работодателям трудовую книжку на оцифровку необходимо:

  • войти в кабинет страхователя с КЭП на вебпортале электронных услуг ПФУ;
  • выбрать в разделе «Коммуникации по ПФУ» подраздел «Сведения о трудовых отношениях работника»;
  • заполнить данные о работнике, прикрепить цветную скан-копию трудовой книжки, подписать;
  • нажать «Отправить в ПФУ».

Раньше мы писали, как осуществляется аудит электронной трудовой книжки.

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