Сергей Орлов, бывший заместителем Дениса Малюськи по вопросам цифровизации, заявил, что уволился по собственному желанию

Кабмин уволил Сергея Орлова с должности заместителя министра юстиции Дениса Малюськи.

Кабмин 9 июля уволил Сергея Орлова с должности замминистра юстиции Украины по вопросам цифровизации.

Как отметил сам Орлов, в дальнейшем он будет работать над цифровыми проектами Министерства юстиции в новой роли – советника Министра юстиции Дениса Малюськи.

«Несколько часов назад Кабинет Министров Украины принял решение о моем освобождении от должности CDTO на основании заявления, поданного по собственному желанию.

Мы с командой продолжаем работать над всеми текущими проектами, ведь впереди много вызовов.

Несмотря на все вызовы, удалось создать мощную «команду команд», которая внедряет реформы и делает жизнь украинцев более удобной, а государственные процессы более эффективными и прозрачными», - заявил Орлов.

Напомним, что в 2021 году Сергей Орлов сообщил, что услуга по регистрации имущественных прав на недвижимое имущество станет доступна онлайн, что упростит также вопросы учета имущества граждан для целей налогообложения.

Также Кабмин 9 июля согласовал назначение заместителями председателя Хмельницкой облгосадминистрации Оксаны Вжешневской и Виталия Власюка.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.