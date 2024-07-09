Сергій Орлов, який був заступником Дениса Малюськи з питань цифровізації, заявив, що звільнився за власним бажанням

Кабмін звільнив Сергія Орлова з посади заступника міністра юстиції Дениса Малюськи.

Кабмін 9 липня звільнив Сергія Орлова з посади заступника міністра юстиції України з питань цифровізації.

Як зазначив сам Орлов, надалі він буде працювати над цифровими проектами Міністерства юстиції у новій ролі – радника Міністра юстиції Дениса Малюськи.

«Кілька годин тому Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про моє звільнення з посади CDTO на підставі заяви, поданої за власним бажанням.

Ми з командою продовжуємо працювати над всіма поточними проєктами, адже попереду ще багато викликів.

Незважаючи на всі виклики, вдалось створити потужну «команду команд», яка впроваджує реформи та робить життя українців більш зручним, а державні процеси більш ефективними та прозорими» - заявив Орлов.

Нагадаємо, що у 2021 році Сергій Орлов повідомив, що послуга з реєстрації майнових прав на нерухоме майно стане доступною онлайн, що спростить також питання обліку майна громадян з метою оподаткування.

Також Кабмін 9 липня погодив призначення заступниками голови Хмельницької обласної державної адміністрації Оксани Вжешневської і Віталія Власюка.

Автор: Наталя Мамченко

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