Заступниками голови Хмельницької ОДА стануть Оксана Вжешневська та Віталій Власюк

Оксана Вжешневська сталне першим заступником голови Хмельницької ОДА, Віталій Власюк — заступником з цифрового розвитку.

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На засіданні 9 липня Кабінет міністрів України погодив призначення двох заступників голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна. Оксану Вжешневську призначено першим заступником голови ОДА, а Віталія Власюка — заступником голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено призначення Вжешневської Оксани Миколаївни першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації, Власюка Віталія Вікторовича — заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», — зазначив він.

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