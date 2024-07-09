Заместителями председателя Хмельницкой ОГА станут Оксана Вжешневская и Виталий Власюк

Оксана Вжешневская станет первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА, Виталий Власюк - заместителем по цифровому развитию.

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На заседании 9 июля Кабинет министров Украины согласовал назначение двух заместителей председателя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Тюрина. Оксана Вжешневская назначена первым заместителем председателя ОГА, а Виталий Власюк - заместителем председателя ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Вжешневской Оксаны Николаевны первым заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации, Власюка Виталия Викторовича - заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - отметил он.

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