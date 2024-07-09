КГС ВС инициировал рассмотрение вопроса о конституционности нормы закона об остановке исполнительного производства, если должник включен в объекты приватизации

Суд инициировал рассмотрение вопроса о конституционности нормы Закона «Об исполнительном производстве», согласно которой исполнитель останавливает совершение исполнительных действий в случае включения единого имущественного комплекса должника в перечень подлежащих приватизации объектов малой или крупной приватизации.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда инициировал рассмотрение вопроса о конституционности нормы Закона Украины «Об исполнительном производстве» об остановке исполнительного производства, если должник включен в объекты приватизации.

Так, Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты КГС обратился в Пленум ВС для решения вопроса о внесении в Конституционный Суд Украины представление о конституционности (соответствии Конституции Украины) п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве», согласно которой исполнитель останавливает совершение исполнительных действий в случае включения единого имущественного комплекса должника – государственного или коммунального предприятия, пакета акций (долей) в размере более 50 процентов уставного капитала должника – хозяйственного общества в перечень объ малой или крупной приватизации, подлежащих приватизации.

По делу, рассмотренному КГС ВС, государственный исполнитель открыл производство по выполнению решения суда о взыскании с предприятия в пользу заявителя заработной платы и причитающихся сумм в связи с увольнением. На следующий день совершение исполнительных действий было остановлено, поскольку предприятие-должник внесено в список объектов, подлежащих приватизации в 2022 году. Заявитель просил суд признать неправомерными спорные постановления и обязать государственного исполнителя отменить и возобновить исполнительные производства.

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу действия исполнителя. Апелляционный суд отменил определение районного суда, отказал в удовлетворении жалобы. Указал, что исполнительное производство было правильно остановлено на основании п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Исполнительные действия будут продолжены после устранения обстоятельств, ставших основанием для остановки исполнения. В то же время, заявитель может претендовать на компенсацию от государства за нарушение гарантии разумного срока исполнения решения суда.

КГС ВС отменил постановление апелляционного суда, оставил в силе определение суда первой инстанции, сделав следующие правовые выводы.

Согласно ст. 8 Конституции Украины на Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Нормы Конституции являются нормами прямого действия.

Анализ решений ЕСПЧ свидетельствует, что стадия исполнения судебного решения является частью правосудия; право на исполнение судебного решения – составляющая права на судебную защиту, предусмотренного ст. 6 Конвенции; исполнение судебного решения как завершающая стадия судебного процесса по своей юридической природе является главной стадией правосудия, которая полностью согласовывается с Конституцией Украины.

КСУ неоднократно указывал, что исполнение судебного решения является неотъемлемой составляющей права каждого на судебную защиту и охватывает, в частности, установленный в законе комплекс действий, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц, общества, государства.

Следовательно, право на судебную защиту является конституционной гарантией прав и свобод человека и гражданина, а обязательное исполнение судебных решений – составляющая права на справедливую судебную защиту.

Учитывая, что обязанностью государства является обеспечение выполнения окончательного решения, принимая во внимание длительное действие остановки совершения исполнительных действий, отсутствие правовой определенности наступления событий, с которыми связано возобновление исполнительных действий, а также сомнения в существовании легитимной цели такой остановки, коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве» не отвечает Конституции Украины (противоречит ст. 8, ч. 2 ст. 19, частям 1, 2 ст. 55, п. 9 ч. 2 ст. 129, частям 1, 2 ст.129-1 Конституции Украины), поэтому Суд решил дело без применения этой нормы, а применил нормы Конституции Украины как нормы прямого действия с учетом юридической позиции, изложенной в подпункте 5.1 п. 5 мотивировочной части Решения Конституционного Суда Украины от 28 августа 2020 г. года № 10-р/2020, и практики ЕСПЧ по праву лица на доступ в суд в аспекте понимания долга государства по обеспечению выполнения судебного решения, вынесенного против государства и государственных предприятий.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно установил сложившиеся правоотношения и пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении жалобы, соответствующей принципу Конституции Украины об обязательности решения суда (ст. 129-1), а суд апелляционной инстанции ошибочно отменил его законное и обоснованное решение по части удовлетворенных требований жалобы.

Постанова Верховного Суду від 26 червня 2024 року у справі № 335/1961/23 (провадження № 61-2268св24) – за посиланням.

Ухвала Верховного Суду від 26 червня 2024 року у справі № 335/1961/23 (провадження № 61-2268св24) – за посиланням.

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