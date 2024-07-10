Португалия выделит 220 млн евро на помощь Украине в 2024-2025 годах

Португалия увеличит помощь Украине на 220 миллионов евро ежегодно до 2025 года.

По словам португальского премьер-министра Луиса Монтенегро, в 2024 году Португалия предоставит Украине помощь в размере 220 миллионов евро, что будет повторено и в 2025 году. Об этом сообщает издание JN.

"Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь объема поддержки в размере более 220 миллионов евро, который будет повторен в следующем году, и все это в рамках того окончательного урегулирования, которое будет установлено на этом саммите", - сказал он.

Монтенегро также заявил, что Португалия планирует достичь цели расходов на оборону в размере 2% от своего бюджета в год раньше, чем планировалось, то есть к 2029 году.

"Эта международная коалиция также рассматривает возможность внесения большого финансового вклада в военную, гуманитарную, политическую и экономическую поддержку Украины", - добавил премьер-министр Португалии.

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