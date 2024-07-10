Министр юстиции Денис Малюська собирается в Нидерланды, а не в отставку

Денис Малюська прокомментировал, собирается ли уходить в отставку.

Фото: FB Дениса Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слухи вокруг поданного им заявления об отставке.

«В связи с новостью от УП о планируемой отставке:

в следующую среду нужно быть в Нидерландах.

думаю над «схемой Боголюбова».

усы нужно сбривать есть ли кто-то из читателей с усами на фото в загранпаспорте?» – отметил он.

Отметим, что в СМИ периодически появляется информация о кадровых перестановках в правительстве. Впрочем, пока официальных заявлений от Кабмина не звучало.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», стал известен список организаций, забронированных правительством от мобилизации на 100%, потому что они получают иностранные гранты.

Автор: Наталя Мамченко

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