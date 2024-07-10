Фахівці Мін’юсту встановили, що удар по «Охматдиту» у Києві був завданий російською ракетою Х-101

Для встановлення типу ракети було проаналізовано понад 30 її фрагментів, а також відео влучання у дитячу лікарню.

Фото: МВС

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Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України встановили, що удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня був завданий російською ракетою Х-101. Про це розповів заступника міністра юстиції Андрій Гайченко.

Він зазначив, що з 8 по 9 липня фахівці працювали на території лікарні для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.

Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети. Зокрема:

- Частину приводу повороту з фрагментами ланжерону консолі крила ракети;

- Фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;

- Фрагмент двигуна;

- Фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номеру та виробничого номеру двигуна.

За наявним в розпорядженні експертів КНДІСЕ відео влучання ракети в дитячу лікарню «Охматдит», зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метрів.

«Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами російської федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина складає 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км», - заявив Андрій Гайченко.

Додамо, Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів.

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