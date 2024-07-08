Ракетний удар по Києву: обстрілом пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит», фото

У Шевченківському районі столиці постраждала дитяча лікарня «Охматдит», є руйнування.

Фото: Володимир Зеленський

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зранку 8 липня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні.

У Києві зафіксували падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

За даними «Суспільного», пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».

«Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян», — зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Згодом це підтвердили у КМВА.

«У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування», — вказали в адміністрації.

Є інформація про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували. Про це зазначив Віталій Кличко.

Президент України Володимир Зеленський показав фото наслідків удару рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.