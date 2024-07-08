Ракетний удар по Києву: обстрілом пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит», фото

Зранку 8 липня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні.
У Києві зафіксували падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
За даними «Суспільного», пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».
«Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян», — зазначив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Згодом це підтвердили у КМВА.
«У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування», — вказали в адміністрації.
Є інформація про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували. Про це зазначив Віталій Кличко.
Президент України Володимир Зеленський показав фото наслідків удару рф.
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