В Україні відзначають День десантно-штурмових військ

Володимир Зеленський підписав указ, яким установив нову дату святкування Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ — тепер його відзначатимуть 8 листопада замість 21 листопада.

В Україні 8 листопада відзначають День десантно-штурмових військ. Раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким установив нову дату святкування Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ — 8 листопада замість 21 листопада.

Як пояснили у ДШВ, "8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ".

Святий Михаїл - старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх.

Підрозділи ДШВ з перших днів повномасштабного вторгнення і донині тримають фронт.

