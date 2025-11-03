Чоловіків, які перебувають в розшуку ТЦК, зможуть бронювати — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про бронювання чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК або взагалі перебувають у розшуку, на критично важливих підприємствах.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану — законопроект №13335.

Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

- таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;

- встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;

- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

Суть полягає в тому, що також підлягають бронюванню на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях військовозобов’язані особи:

у яких відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи,

чи які взагалі не перебувають на військовому обліку,

чи які не уточнили персональні дані,

або ж які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

При цьому вони бронюються незалежно від кількості заброньованих на цьому підприємстві, в установі, організації на строк, що не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору, і таке бронювання військовозобов’язаному працівнику надається не більше одного разу на один календарний рік.

Як зауважило ГЮУ ВР, зазначене коло військовозобов’язаних є фактично тими особами, які порушили законодавство і, як наслідок, щодо таких осіб повинно розглядатися питання про їх притягнення до адміністративної (статті 210, 210-1 КУпАП) або кримінальної (стаття 337 КК) відповідальності.

«За такого законодавчого підходу, коли законом «дозволяється» як виняток для підприємств, установ, організацій, які є критично важливими, приймати на роботу та відповідно бронювати таких осіб, прийняття яких на інші підприємства, установи, організації відповідно до закону не може бути здійснено, оскільки це буде порушенням законодавства, відбудеться певне нівелювання ролі юридичної відповідальності за вказані правопорушення.

Такий механізм «спеціальної амністії» знівелює гарантований статтею 24 Конституції України принцип рівності перед законом.

Крім того, положення про те, що бронювання таким військовозобов’язаним надається не більше одного разу на один календарний рік, дозволяє застосовувати його щодо певного військовозобов’язаного щорічно у разі завершення вказаного строку бронювання (45 календарних днів) у попередньому календарному році» – підкреслило ГЮУ ВР.

Також законодавці пропонують встановити, що строк випробування для таких осіб під час прийняття на роботу не може перевищувати 45 днів. Окрім того, допускається звільнення військовозобов'язаного працівника з ініціативи роботодавця, якщо він протягом строку бронювання не привів свої військово-облікові документи у відповідність з вимогами.

«Варто зауважити, що строк випробування під час прийняття на роботу не може пов’язуватись з періодом, необхідним для усунення порушень правил військового обліку, оскільки випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Звільнення працівника в період випробування можливе лише у разі невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі, а не у зв’язку з неприведенням своїх військово-облікових документів у відповідність з вимогами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Окрім того, запропоноване проектом бронювання на період випробування (до 45 календарних днів) не є достатньо ефективним способом вирішення проблеми дефіциту кадрів, оскільки у разі якщо працівник не приведе свої військово-облікові документи у відповідність з вимогами законодавства, роботодавець повинен його звільнити і роботодавець втрачає право подальшого його працевлаштування», підкреслили у ГЮУ.

Додамо, закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності.

