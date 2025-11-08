У Туреччині видали ордер на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу

Також в межах розслідування можливих воєнних злочинів під час загострення конфлікту між Ізраїлем та Газою видали ордери на арешт ще 36 осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 осіб, включаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що ордери видали в рамках розслідування ймовірних воєнних злочинів та звірств, скоєних під час загострення конфлікту між Ізраїлем та Газою.

Прокуратура Стамбула інкримінує їм сприяння нападам, що призвели до загибелі понад 68 тисяч палестинців у секторі Гази.

Справа була порушена за поданням Стамбульської асоціації адвокатів, голова якої Ясін Шамлі звинуватив Ізраїль у вчиненні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів у Газі.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.