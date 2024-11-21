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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта

14:07, 21 листопада 2024
МКС вказує, що вони несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин у вигляді нападу на цивільне населення.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта
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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за війну у секторі Газа. Про це повідомляє МКС.

«Палата попереднього провадження МКС I відхиляє оскарження Держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта», — йдеться у дописі.

Вказується, що Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньяху та Галланта, за злочини проти людяності та військові злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

МКС додає, що Палата знайшла підстави вважати, що Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин у вигляді навмисного нападу на цивільне населення.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Ізраїлю Нетаньяху звільнив міністра оборони Галланта. Його посаду обійняв Ісраель Кац, який раніше очолював МЗС.

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ордер Міжнародний кримінальний суд

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