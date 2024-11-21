Українські кіберфахівці привітали з Днем Гідності зламом 19 російських сайтів

Хакери зламали сайти російських підприємств на окупованих територіях.

Джерело фото: СтратКом ЗСУ

21 листопада, у День Гідності та Свободи, українські кіберфахівці здійснили злам 19 сайтів російських підприємств, які працюють на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на тимчасово окупованих територіях України та підтримують агресію», - йдеться в повідомленні.

На головних сторінках цих сайтів замість звичного контенту з'явилося зображення розірваного ланцюга – символу свободи, за яку українці борються з 2013 року, коли розпочалася Революція Гідності.

«Замість перших сторінок на сайтах розмістили зображення розірваного ланцюга. Так нагадали про свободу - цінність, за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року», – додали в СтратКом ЗСУ.

Злам охопив ресурси 19 підприємств у Криму, а також на окупованих частинах Херсонської, Донецької та Луганської областей. Крім символічного меседжу, кіберфахівці передали Силам оборони України інформацію, отриману під час операції, яка може мати стратегічну цінність.

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