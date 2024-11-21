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У Молдові суддям та прокурорам компенсуватимуть витрати на транспорт та оренду житла

17:26, 21 листопада 2024
Проте суддям та прокурорам потрібно буде обрати лише один вид компенсації.
У Молдові суддям та прокурорам компенсуватимуть витрати на транспорт та оренду житла
Фото: zdg.md
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Уряд Молдови вирішив розширити соціальні гарантії для суддів та прокурорів. Їм компенсуватимуть витрати на проїзд чи оренду житла, якщо вони працюють не за місцем проживання, пише zdg.md

Зазначається, що компенсація надаватиметься, якщо відстань між місцем роботи та місцем проживання становить понад 20 кілометрів. У той же час, якщо йдеться про орендоване житло, компенсуватиметься сума, зазначена в договорі оренди, а щомісячний розмір компенсації не перевищуватиме 4500 леїв (близько 250 доларів).

Якщо суддя чи прокурор має право на обидва види компенсації, він зможе скористатися лише однією із них. Формула розрахунку буде встановлена ​​постановою уряду, яка перебуває на етапі розробки.

В уряді Молдови зазначили, що цей крок покликаний стимулювати кандидатів на посади прокурорів і суддів погоджуватися на роботу за межами Кишинева. Це дозволить зміцнити інституційний потенціал судів та прокуратур, а також створить передумови для підвищення якості правосуддя.

Видання додає, то наразі у Молдові налічується 189 суддів чи прокурорів, які можуть претендувати на компенсацію за транспорт чи орендоване житло.

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Молдова

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