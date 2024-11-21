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В Молдове судьям и прокурорам будут компенсировать расходы на транспорт и аренду жилья

17:26, 21 ноября 2024
Однако судьям и прокурорам нужно будет выбрать только один вид компенсации.
В Молдове судьям и прокурорам будут компенсировать расходы на транспорт и аренду жилья
Фото: zdg.md
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Правительство Молдовы решило расширить социальные гарантии для судей и прокуроров. Им будут компенсировать расходы на проезд или на аренду жилья, если они работают не по месту жительства, пишет zdg.md

Отмечается, что компенсация будет предоставляться, если расстояние между местом работы и местом жительства составляет более 20 километров. В то же время, если речь идет о съемном жилье, компенсироваться будет сумма, указанная в договоре аренды, а ежемесячный размер компенсации не будет превышать 4500 леев (около 250 долларов).

Если судья или прокурор имеет право на оба вида компенсации, он сможет воспользоваться только одним из них. Формула расчета будет установлена ​​постановлением правительства, которое находится на этапе разработки.

В правительстве Молдовы отметили, что данная мера призвана стимулировать кандидатов на должности прокуроров и судей соглашаться на работу за пределами Кишинева. Это позволит укрепить институциональный потенциал судов и прокуратур, а также создаст предпосылки для повышения качества правосудия.

Издание добавляет, то в настоящее время в Молдове насчитывается 189 судей или прокуроров, которые могут претендовать на компенсацию за транспорт или съемное жилье.

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