В Голосеевском районе Киева нашли мину

После получения сообщения о находке на место оперативно прибыли правоохранители, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Источник фото: патрульная полиция Киева

В Голосеевском районе столицы найден предмет, похожий на мину. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

«На днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Голосеевском районе. Заявитель рассказал, что обнаружил предмет, похожий на мину. Мы быстро прибыли на место, оградили находку и вызвали на место следователей и взрывотехников», - рассказали в полиции.

Полиция напоминает правила действий в случае обнаружения опасного предмета:

Сохраняйте спокойствие;

Сообщите людям поблизости о потенциальной опасности;

Обозначьте или оградите место, где находится подозрительный объект;

Немедленно обратитесь в спецслужбы по номеру 112;

Не прикасайтесь и не перемещайте предмет;

Оставайтесь на безопасном расстоянии до прибытия взрывотехников или спасателей.

Правоохранители призывают жителей быть бдительными и не подвергать себя и других опасности.

На днях в Голосеевском районе Киева местный нашел гранату.

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