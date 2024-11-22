В Голосеевском районе Киева нашли мину

В Голосеевском районе столицы найден предмет, похожий на мину. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
«На днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Голосеевском районе. Заявитель рассказал, что обнаружил предмет, похожий на мину. Мы быстро прибыли на место, оградили находку и вызвали на место следователей и взрывотехников», - рассказали в полиции.
Полиция напоминает правила действий в случае обнаружения опасного предмета:
Правоохранители призывают жителей быть бдительными и не подвергать себя и других опасности.
На днях в Голосеевском районе Киева местный нашел гранату.
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