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У Голосіївському районі Києва місцевий знайшов гранату

18:51, 18 листопада 2024
Чоловік натрапив на підозрілу знахідку під деревом.
У Голосіївському районі Києва місцевий знайшов гранату
Джерело фото: патрульна поліція Києва
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У Голосіївському районі Києва чоловік помітив підозрілий предмет під деревом, який виявився схожим на гранату. Про це повідомила патрульна поліція столиці.

На місце події оперативно прибули патрульні, які забезпечили охорону території, а також викликали слідчих і вибухотехніків для обстеження небезпечної знахідки.

Правоохоронці наголошують на важливості обережного поводження у разі виявлення підозрілих предметів:

«Друзі, ми вкотре наголошуємо, будьте обережні у разі виявлення підозрілих предметів. Не наближайтеся до них та не торкайтеся їх», — закликали у поліції.

Поліція закликає містян бути пильними та інформувати правоохоронців про будь-які підозрілі знахідки.

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поліція Київ

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