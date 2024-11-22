У Голосіївському районі Києва знайшли міну

У Голосіївському районі столиці знайдено предмет, схожий на міну. Про це повідомила патрульна поліція Києва.
«Днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Голосіївському районі. Заявник розповів, що виявив предмет, схожий на міну. Ми швидко прибули на місце, огородили знахідку та викликали на місце слідчих і вибухотехніків», – розповіли в поліції.
Поліція нагадує правила дій у разі виявлення небезпечного предмета:
Правоохоронці закликають мешканців бути пильними та не наражати себе та інших на небезпеку.
На днях у Голосіївському районі Києва місцевий знайшов гранату.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.