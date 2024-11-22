У Голосіївському районі Києва знайшли міну

Після отримання повідомлення про знахідку на місце оперативно прибули правоохоронці, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

У Голосіївському районі столиці знайдено предмет, схожий на міну. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«Днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Голосіївському районі. Заявник розповів, що виявив предмет, схожий на міну. Ми швидко прибули на місце, огородили знахідку та викликали на місце слідчих і вибухотехніків», – розповіли в поліції.

Поліція нагадує правила дій у разі виявлення небезпечного предмета:

Зберігайте спокій;

Повідомте людей поблизу про потенційну небезпеку;

Позначте або огородіть місце, де знаходиться підозрілий об’єкт;

Негайно зверніться до спецслужб за номером 112;

Не торкайтеся і не переміщуйте предмет;

Залишайтеся на безпечній відстані до прибуття вибухотехніків або рятувальників.

Правоохоронці закликають мешканців бути пильними та не наражати себе та інших на небезпеку.

На днях у Голосіївському районі Києва місцевий знайшов гранату.

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