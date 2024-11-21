В Киеве увеличат количество поездов метро — хотят снизить нагрузку после воздушных тревог

Такой шаг необходим для уменьшения нагрузки на метрополитен после угроз.

Фото: kyiv.comments.ua

В Киеве увеличат количество поездов метро, ​​чтобы снизить нагрузку после воздушных тревог. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Мы увеличили количество поездов для того, чтобы быстро развести людей. В этом направлении есть большие вызовы, некоторые станции проходят транзитом, чтобы максимально быстро разгрузить станции», – отметил мэр Киева.

По словам мэра Кличко, 17 ноября во время массированного ракетного обстрела в киевском метрополитене находилось более 32 тысяч граждан.