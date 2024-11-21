Поступающие в аспирантуру отныне должны сдавать дополнительный экзамен

МОН предлагает, кроме положительных результатов ЕВИ, ЕФВВ по философии науки для аспирантов.

Фото: shotam.info

Желающие поступить в аспирантуру теперь должны сдавать единый профессиональный вступительный экзамен (ЕФВВ) по философии науки. Этот тест заменит традиционный экзамен, который ранее проводили высшие учебные заведения. Об этом говорится в проекте Порядка приема в ЗВО, обнародованном Министерством образования и науки для общественного обсуждения, пишет Освіта.ua.

Для успешного поступления нужно:

Получить положительные результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Минимальный балл - 150 за каждый из компонентов теста (иностранный язык и блок ТЗНК).

Сдать ЕФВВ по философии науки, набрав не менее 100 рейтинговых баллов.

После этого абитуриенты проходят дополнительные вступительные испытания, если таковые предусмотрены правилами приема университета. Это могут быть экзамены по специальности, иностранному языку, собеседования, презентации исследовательских предложений или научных достижений.

Кроме того, для поступающих, которые меняют область знаний, указанную в дипломе, могут быть установлены дополнительные испытания.

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