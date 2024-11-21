В госбюджете на 2025 год часть расходов на оборону профинансируют партнеры

На финансирование сектора безопасности и обороны будут направлены не только внутренние ресурсы, но и средства партнеров.

Фото: volynnews.com

Народная депутат от фракции «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная сообщила, что в Госбюджете-2025 на средства партнеров будут финансировать гражданские расходы и часть военных. Об этом она сказала во время телемарафона.

По ее словам, в бюджете на следующий год страна максимально обеспечивает расходы за счет собственных поступлений, а новшество бюджета – на финансирование сектора безопасности и обороны направлено не только внутренние ресурсы, но и средства партнеров.

Депутат отметила, что Великобритания предоставит для этих целей дополнительные £2 млрд.

Ранее сообщалось, что парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год.

Добавим, в госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы.

Кроме того, в закон о бюджете внесли норму о доплате судьям местных судов 10,5 тысячи грн, но она не заработает без отдельного закона.

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