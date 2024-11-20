В закон о бюджете внесли норму о доплате судьям местных судов 10,5 тысячи грн, но она не заработает без отдельного закона

Закон о бюджете предусматривает возможность доплаты судьям первой инстанции, однако для этого нужно будет принять отдельный закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 ноября приняла в целом доработанный Кабмином закон о Государственном бюджете на 2025 год (законопроект 12000). В финальной версии останется норма о возможности доплаты судьям первой инстанции в 10,5 тысячи гривен.

Так, в статье 41 закона о Госбюджете на 2025 год установлено, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом «О судоустройстве и статусе судей», судье местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного лица оклада судьи.

Такая специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него.

Таким образом, предлагается установить право на доплату в размере 10,5 тысячи грн – только для судей первой инстанции, «голый» оклад которых сейчас составляет около 63 тысяч грн (без учета коэффициентов, надбавок и т.п.).

Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон о внесении изменений в закон о судоустройстве, позволяющий выплачивать судьям отдельную доплату.

Так, пункт 1 Заключительных положений закон о бюджете предусматривает, что вышеупомянутая статья 41 закона о Бюджете вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о выплате судьи местного суда специальной доплаты, но не ранее 1 января 2025 года.

Следовательно, доплата будет поставлена ​​в зависимость от скорости принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Напомним, в первой редакции законопроекта о бюджете Минфин предлагал выплачивать судьям судов первой инстанции премии в течение 2025 года в размере до 40% должностного оклада.

Напомним, что для судей работает «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн с 2021 года, в отличие от «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн. Таким образом, при первой редакции судьи первой инстанции могли бы рассчитывать на зарплату вместе с премией в 88,2 тысяч грн.

Впрочем, поскольку это не предусмотрено законом о судоустройстве и повлечет проблемы, судейское управление не одобрило такую ​​идею.

Также «Судебно-юридическая газета» объясняла, что такая несколько странная идея возникла, поскольку судьи первой инстанции получают меньше, чем некоторые чиновники, но правительство одновременно не желало, чтобы увеличение их вознаграждения повлекло увеличение «спецпенсий» другим судьям.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин предлагает на 2025 год увеличить по общему фонду финансирование на местные и апелляционные суды и учреждения правосудия на 1,1 млрд. грн.

Автор: Наталя Мамченко

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