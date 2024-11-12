Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин рассмотрел предложения бюджетного комитета Верховной Рады и внес в парламент доработанный законопроект 12000 о Государственном бюджете Украины на 2025 год. Цифры свидетельствуют о том, что финансирование судебной власти по сравнению с 2024 годом увеличится, хотя прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на том же замороженном уровне в 2102 грн.

На обеспечение местных и апелляционных судов, ВККС, НШСУ и Службу судебной охраны предлагают выделить в 2025 году 22 млрд грн. Из них по общему фонду – 18,49 млрд грн. Остальное – спецфонд.

Напомним, что в бюджете 2024 года на обеспечение местных и апелляционных судов, ВККС, НШСУ и Службы судебной охраны по общему фонду было предусмотрено 17,39 млрд грн. Вместе со спецфондом – 20,59 млрд грн.

Таким образом Кабмин предлагает на 2025 год увеличить по общему фонду финансирование на местные и апелляционные суды и учреждения правосудия на 1,1 млрд грн.

«Против показателей 2024 года расходы по бюджетной программе 0501020 в проекте государственного бюджета на 2025 год увеличены на 1,5 млрд грн, из них по общему фонду на 1,1 млрд грн, по специальному фонду на 0,4 млрд грн» - отметили в Минфине.

В 2025 году в общей сложности 1,3 млрд грн предлагают выделить на Службу судебной охраны (в 2024 была такая же сумма).

Высшая квалификационная комиссия судей получит 252 млн. грн. Это несколько меньше, чем в 2024 году (261 млн. грн.).

Национальная школа судей получит – 82,5 млн грн (в 2024 году было 83,6 млн грн).

Примечательно, что в 2025 году на обеспечение судейским вознаграждением новоназначенных судей и другие меры по повышению институциональной способности местных, апелляционных судов, органов и учреждений системы правосудия в целом выделяется 1,098 млрд. грн. Однако по общему фонду – из этой суммы будет только 71,2 млн грн. Другая часть – 1,027 млрд грн будет обеспечена за счет специального фонда, который является прогнозируемым (основной источник поступлений – судебный сбор).

Верховный Суд получит в 2025 году 2,43 млрд грн (увеличение по сравнению с 2,38 млрд грн в 2024 году).

На Высший антикоррупционный суд в 2025 году предусмотрено 507,68 млн грн (увеличение по сравнению с 390,37 млн ​​грн в 2024 году).

На Офис Генпрокурора в проекте бюджета запланировано 16,932 млрд грн. Таким образом, запланировано увеличить финансирование на прокуратуру на 2,344 млрд грн, ведь в 2024 году оно составляло 14,588 млрд грн.

Высший совет правосудия также получит больший бюджет. Если в 2024 году ее финансирование составляло 352,4 млн. грн., то на 2025 год спланировали потратить на ВСП 371,8 млн грн.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин предложил вместо премий (эта идея была подана к первому чтению) выплачивать судьям доплаты. Так, статью 41 проекта закона о Госбюджете на 2025 год предлагается редакционно уточнить следующим образом:

«Установить, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», судьи местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

Такая специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него».

Таким образом, предлагается установить доплату в размере 10,5 тысячи гривен.

Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон, позволяющий выплачивать судьям отдельную доплату.

Так, пункт 1 Заключительных положений проекта бюджета предлагается предусмотреть, что вышеупомянутая статья 41 закона о Бюджете вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о выплате судье местного суда специальной доплаты, но не ранее 1 января 2025 года.

Следовательно, доплата будет поставлена ​​в зависимость от скорости принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Автор: Наталя Мамченко

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