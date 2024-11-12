Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін розглянув пропозиції бюджетного комітету Верховної Ради та вніс до парламенту доопрацьований законопроект 12000 про Державний бюджет України на 2025 рік. Цифри свідчать, що фінансування судової влади порівняно з 2024 роком збільшиться, хоча прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на тому ж замороженому рівні в 2102 грн.

Загалом на забезпечення місцевих та апеляційних судів, ВККС, НШСУ та Службу судової охорони пропонують виділити в 2025 році 22 млрд грн. З них за загальним фондом – 18,49 млрд грн. Решта – спецфонд.

Нагадаємо, що у бюджеті 2024 року на забезпечення місцевих та апеляційних судів, ВККС, НШСУ та Служби судової охорони за загальним фондом було передбачено 17,39 млрд грн. Разом зі спецфондом – 20,59 млрд грн.

Таким чином, Кабмін пропонує на 2025 рік збільшити за загальним фондом фінансування на місцеві та апеляційні суди та установи правосуддя на 1,1 млрд грн.

«Проти показників 2024 року видатки за бюджетною програмою 0501020 у проекті державного бюджету на 2025 рік збільшені на 1,5 млрд грн, з них за загальним фондом на 1,1 млрд грн, за спеціальним фондом на 0,4 млрд грн» - зазначили у Мінфіні.

В 2025 році загалом 1,3 млрд грн пропонують виділити на Службу судової охорони (в 2024 була така ж сума).

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримає 252 млн грн. Це дещо менше, ніж в 2024 році (261 млн грн).

Національна школа суддів отримає – 82,5 млн грн (в 2024 було 83,6 млн грн).

Прикметно, що в 2025 році на забезпечення суддівською винагородою новопризначених суддів та інші заходи з підвищення інституційної спроможності місцевих, апеляційних судів, органів і установ системи правосуддя загалом виділяється 1,098 млрд грн. Однак за загальним фондом – з цієї суми буде лише 71,2 млн грн. Інша частина – 1,027 млрд грн буде забезпечена за рахунок спеціального фонду, який є прогнозованим (основне джерело надходжень - судовий збір).

Верховний Суд отримає в 2025 році 2,43 млрд грн (збільшення порівняно з 2,38 млрд грн в 2024 році).

На Вищий антикорупційний суд в 2025 році передбачено 507,68 млн грн (збільшення порівняно щ 390,37 млн грн в 2024 році).

На Офіс Генпрокурора в проекті бюджету запланували 16,932 млрд грн. Таким чином, заплановано збільшити фінансування на прокуратуру на 2,344 млрд грн, адже в 2024 році воно загалом складало 14,588 млрд грн.

Вища рада правосуддя також отримає більший бюджет. Якщо в 2024 році її фінансування складало 352,4 млн грн, то на 2025 рік спланували витратити на ВРП 371,8 млн грн.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін запропонував замість премій (ця ідея була подана до першого читання) виплачувати суддям доплати. Так, статтю 41 проекту закону про Держбюджет на 2025 рік пропонується редакційно уточнити наступним чином:

«Установити, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього».

Таким чином, пропонується встановити доплату у розмірі 10,5 тисяч грн.

Втім, ця норма про доплати не буде працювати, доки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон, яким дозволять виплачувати суддям окрему доплату.

Так, пункт 1 Прикінцевих положень проекту бюджету пропонується передбачити, що вищезгадана стаття 41 закон про Бюджет набирає чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, але не раніше 1 січня 2025 року.

Отже, доплата буде поставлена у залежність від швидкості прийняття відповідного закону Верховною Радою.

Автор: Наталя Мамченко

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