Биткоин установил новый ценовой рекорд в $84 000

Курс биткоина достиг $84 000.

Bitcoin снова достиг новых высот, демонстрируя невероятные темпы роста. 11 ноября криптовалюта сначала преодолела отметку 82 000 долларов, затем через несколько часов поднялась выше 83 000 долларов, а к вечеру достигла уровня 84 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk

Уже несколько дней Биткоин обновляет исторические рекорды после победы Дональда Трампа на выборах США.

На рынке выросли ожидания относительно благоприятной регуляторной среды, которая поможет криптовалютам развиваться.

Как известно, в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».

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