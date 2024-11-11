Практика судов
  1. В мире

Биткоин установил новый ценовой рекорд в $84 000

18:13, 11 ноября 2024
Курс биткоина достиг $84 000.
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $84 000
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Bitcoin снова достиг новых высот, демонстрируя невероятные темпы роста. 11 ноября криптовалюта сначала преодолела отметку 82 000 долларов, затем через несколько часов поднялась выше 83 000 долларов, а к вечеру достигла уровня 84 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk

Уже несколько дней Биткоин обновляет исторические рекорды после победы Дональда Трампа на выборах США.

На рынке выросли ожидания относительно благоприятной регуляторной среды, которая поможет криптовалютам развиваться.

Как известно, в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на знание норм права состоится 14-15 ноября

Высшая квалификационная комиссия судей изменила очередность этапов конкурса.

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – проект бюджета на 2025 год

Кабмин учел предложение о проверке пенсионеров, получающих «чернобыльскую пенсию».

Раскол, конфликты и взаимные обвинения – что происходит в ВККС после увольнения руководителя Секретариата Елены Пономаренко

Высшая квалификационная комиссия судей на фоне проблем с конкурсами в апелляционные суды и ВАКС рискует оказаться в состоянии репутационного и функционального кризиса.

Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий

Соответствующие требования поставил перед Украиной Международный валютный фонд и они отразились в законопроекте о Бюджете на 2025 год, который Кабмин подготовил ко второму чтению.

Судьям местных судов установят ежемесячную доплату 10,5 тысяч гривен – Кабмин подготовил финальный проект бюджета

Вместо премий, которые первоначально предлагал Минфин, судьям будут выплачивать доплату в размере 10,5 тысячи гривен – проект бюджета на 2025 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду