Гражданским разрешили применять огнестрельное оружие во время отпора агрессии

Кабмин уточнил правила применения огнестрельного оружия гражданскими во время отпора агрессии.

Кабинет Министров Украины уточнил процедуру применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре вооруженной агрессии. Постановление учитывает изменения в Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» и корректирует пункты Порядка применения оружия во время военного положения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Обновленный порядок предоставляет гражданским лицам право на использование огнестрельного оружия, которое было задекларировано в соответствии с законом, а также определяет четкие правила обращения с ним в условиях войны. В августе этого года Верховная Рада также изменила закон, позволив гражданским задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы.

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