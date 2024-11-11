Цивільним дозволили застосовувати вогнепальну зброю під час відсічі агресії

Кабмін уточнив правила застосування вогнепальної зброї цивільними під час відсічі агресії.

Кабінет Міністрів України уточнив процедуру застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі збройної агресії. Постанова враховує зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» та коригує пункти Порядку застосування зброї під час воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Оновлений порядок надає цивільним особам право на використання вогнепальної зброї, що була задекларована відповідно до закону, а також визначає чіткі правила щодо поводження з нею в умовах війни. У серпні цього року Верховна Рада також змінила закон, дозволивши цивільним задекларувати наявну зброю та боєприпаси.

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