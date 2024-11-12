Верховный Суд: отсутствие информации о прекращении выплаты пенсии на территории государств-участников СНГ не может являться основанием для отказа в назначении и возобновлении выплаты пенсии по новому месту жительства пенсионера

Не предусмотрено такое условие для выплаты пенсии, как предоставление лицом документов, подтверждающих прекращение выплаты пенсии на территории, где лицо ранее получало пенсию.

Законом Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года не предусмотрено такое условие для выплаты пенсии, как предоставление лицом документов, подтверждающих прекращение выплаты пенсии на территории, где лицо ранее получало пенсию. Отсутствие информации о прекращении выплаты пенсии на территории государств-участников Соглашения не может являться основанием для отказа в назначении, возобновлении выплаты пенсии по новому месту жительства пенсионера. Об этом указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 17 сентября 2024 года по делу № 580/3576/22.

Обставини справи

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу пенсіонера на рішення Черкаського ОАС та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду за його позовом до Головного управління Пенсійного фонду в Києві, ГУ ПФУ в Черкаській області про визнання протиправними дій щодо відмови в призначенні пенсії за віком.

Позивач, який відповідно до посвідки на постійне проживання є громадянином РФ, звернувся до пенсійного органу із заявою щодо призначення пенсії за віком, відповідно до Закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсійний фонд відмовив у призначенні вказаної пенсії, оскільки згідно статті 7 Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року при переселенні пенсіонера в межах держав-учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсія того ж виду передбачена законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера, однак, відомості про припинення пенсійної виплати позивача в РФ відсутні.

Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду у задоволенні позову відмовлено.

Суди дійшли висновку, що за відсутності відомостей про припинення нарахування позивачу пенсійних виплат в РФ, оскаржувані дії відповідача щодо відмови у призначенні пенсії не містять ознак протиправності та вчинені у відповідності до вимог Закону.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу пенсіонера, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення – про часткове задоволення позовних вимог.

Так, КАС ВС звернув увагу на те, що чинним на час виникнення спірних правовідносин міжнародним договором – Угодою, встановлено, що призначення пенсій громадянам держав - учасниць Угоди проводиться за місцем проживання особи, при цьому, при переселенні пенсіонера в межах держав - учасниць Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, для встановлення права особи на пенсію органи, що здійснюють пенсійне забезпечення в державах - учасницях Угоди, зобов’язані співпрацювати між собою.

При цьому, ні Законом України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ні в Угоді не передбачено такої умови для виплати пенсії як надання особою документів, що підтверджують припинення виплати пенсії на території, де особа раніше отримувала пенсію.

Вимога пенсійного органу надати документ про припинення виплати пенсії в РФ не відповідає вимогам закону і не може слугувати підставою для відмови у призначенні/поновленні пенсії за віком відповідно Закону №1058-ІV.

Суд взяв до уваги, що в Україні введено воєнний стан. Акціонерне товариство «Укрпошта» з 24 лютого 2022 року припинило приймання всіх видів міжнародних поштових відправлень з призначенням до РФ, тому позивач не може з об’єктивних причин надіслати до компетентного органу РФ відповідний запит та отримати підтвердження виплати чи припинення виплати пенсії органами Пенсійного фонду РФ.

З огляду на вищевикладене, відсутність інформації про припинення виплати пенсії на території держав-учасниць Угоди не може бути підставою для відмови у призначенні, поновленні виплати пенсії за новим місцем проживання пенсіонера.

Автор: Наталья Мамченко

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